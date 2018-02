40 Tickets für die Freizeit Messe 2018 zu gewinnen!

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Freizeit Messe eröffnet vom 28. Februar bis 4. März die Outdoor-Saison 2018 und verwandelt das Nürnberger Messezentrum in ein Garten-, Urlaubs- und Freizeitparadies. Begleitet wird die Freizeit Messe von der inviva, der Messe für alle mitten im Leben (28. Februar und 1. März), vom Heldenmarkt, der Messe für nachhaltiges Leben (3. und 4. März) sowie von der beliebten Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE und der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON (3. und 4. März). Der MarktSpiegel verlost 20 mal 2 Eintrittskarten für seine Leserinnen und Leser!

Wer seinen Garten oder Balkon verschönern und auf die ersten Sonnenstrahlen vorbereiten möchte, findet auf der Freizeit Messe Inspiration, Tipps und die richtige Ausrüstung. Wer sich immer schon mal in verschiedenen Trendsportarten, wie Bouldern und Stand Up Paddling versuchen wollte oder sein Talent auf der Slackline, im Niederseilgarten, bei Bogenschießen, im Kajak oder auf dem Pump Track entdecken wollte, ist auf der Freizeit Messe genau richtig.inviva – die Messe für alle mitten im LebenDass Aktivität und Lebenslust in jedem Alter möglich sind, zeigt die inviva. Die Messe für alle mitten im Leben stellt am 28. Februar und 1. März die Themen Zeit gestalten, selbst bestimmen und Gesundheit erhalten in den Fokus und bringt mit Informationsangeboten und den Stargästen(28. Februar) und(1. März) gute Stimmung ins Messezentrum.Neu: Am 3. und 4. März bringt der Heldenmarkt Produkte und Ideen, bei denen die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen, zur Freizeit Messe. Ob Lebensmittel, Mode, Kosmetik, Wohnen, Mobilität oder Geldanlage – der Heldenmarkt stellt umweltbewusste Alternativen vor und vermittelt bei Vorträgen, Kochshows und Workshops den nachhaltigen Lifestyle.Am 3. und 4. März öffnet THE VILLAGE wieder an zwei Tagen für Whisk(e)y-Kenner und Entdecker. Rund 80 Destillerien und Importeure aus 14 Ländern präsentieren bei THE VILLAGE 2018 über 2.000 verschiedene Whisk(e)ys. Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON stellt verschiedene Rums vor und lädt zum genussvollen Abstecher in die Karibik ein.Weitere Informationen und Tickets mit Online-Rabatt gibt es unterwww.freizeitmesse.deDer MarktSpiegel verlost für die Freizeit Messe 2018 in der NürnbergMesse 20 x 2 Tickets. Wer gewinnen möchte, schreibt eine Postkarte an den MarktSpiegel (Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg) oder eine E-Mail gewinnspiel@marktspiegel.de, Kennwort ,,Freizeit Messe“ bitte nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 20. Februar 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Oder gleich hier online mitmachen!