Muttertags Empfang in der Seniorenwohnanlage Rednitzgarten

Zur Begrüßung gab es prickelnden Sekt, Hugo oder auch Orangensaft um auf den Muttertag an zu stoßen. Auf dem Programm standen Geschichten und heitere Gedichte zum Muttertag. Da Musik das Herz besonders erfreut, wurden auch Lieder wie "Komm lieber Mai, und mache", oder "Der Mai ist gekommen" kräftig gesungen. Hier wurden die Sängerinnen gekonnt von Stephanie Busch am Klavier begleitet. Im Anschluss wurde über den Muttertag und die Planungen für diesen besonderen Tag geplaudert.Viele der Frauen erinnerten sich an die Zeit, als die Kinder noch klein waren und erzählten von persönlichen Erlebnissen.Wer nicht an dem Empfang teilnehmen konnte, dem wurde das "Flammende Kätchen" von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Babette Gillmeier, mit lieben Grüßen an die Türe gebracht.TEXT & FOTO BABETTE GILLMEIER