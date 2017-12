Wegen der Feiertage: Müllabfuhrtermine ändern sich in Schwabach

SCHWABACH (pm/vs) - Für die Feiertage am Jahreswechsel gelten in Schwabach geänderte Müllabfuhrtermine: Anstatt am 1. Weihnachtsfeiertag erfolgt die Restmüllabfuhr erst am Mittwoch, 27. Dezember, die Bioabfuhr bereits am Freitag, 22. Dezember, und der Gelbe Sack wird schon am Samstag, 23. Dezember, abgeholt. Auch die Entsorgung, die für Dienstag, 26. Dezember, vorgesehen war, wird aufgeteilt: Restmüll wird erst am Donnerstag, 28. Dezember, geleert, der Bioabfall schon am Freitag, 22. Dezember. Der Gelbe Sack wird erst am Samstag, 30. Dezember geholt.

Für den Neujahrstag verschiebt sich die Leerung vom Restmüll auf Dienstag, 2. Januar, und die des Bioabfalls auf Mittwoch, 3. Januar. Die Gelbe Sack-Tour erfolgt bereits am Samstag, 30. Dezember.

Die Abfallbehälter müssen – wie sonst auch – am Abfuhrtag ab 6:30 Uhr bereit stehen. An Weihnachten und Neujahr fällt häufig mehr Abfall an als sonst im Jahresverlauf. Deshalb werden im Zeitraum vom 27. Dezember bis einschließlich zum 8. Januar ausnahmsweise auch Tonnen geleert, bei denen sich der Deckel nicht schließen lässt.

Auch bei Schnee oder Glatteis sollte die Müllabfuhr termingerecht durchgeführt werden. Sollte aufgrund der Witterung in Einzelfällen keine Abfuhr möglich sein, sollten die Abfallbehälter draußen stehen bleiben; sie werden zeitnah nachgeleert.