Jubiläum der Kinderkleider- und Spielzeugbörse Burgthann

Der Dank galt erst einmal dem aktuellen Team, welches sich fast das ganze Jahr mit der Organisation der Börsen beschäftigt und den fleißigen Helferinnen und Helfer, ohne die diese Veranstaltung nicht durchführbar wäre. Dank gilt auch der Kinderarche Burgthann für die Kinderbetreuung am Freitag Nachmittag, deren Elternbeirat und der Gemeinde Burgthann für die problemlose Überlassung der Mittelschule.Durch eine Spende vom Adrijan "Spiele für Viele" aus Feucht konnten wir den Kindern unserer Käufer einen "Jubiläums-Luftballon" mit Gasfüllung schenken.Gitti Koch wurde gedankt, da ohne ihr Engagement vor 25 Jahren diese Börse nicht bestehen würde. Angefangen wurde mit 100 Verkaufslisten je 40 Artikel und einer kleinen Gruppe an Helferinnen und Helfer. Inzwischen können wir über 10.000 Artikel bei der Börse anbieten. Damit dies auch so einfach wie möglich für Verkäufer durchführbar ist, gilt ein Dankeschön an Pierre Sugar, welcher ein Computerprogramm erstellt hat, wodurch die komplette Börse über Computer erfasst und abgerechnet wird.Mehr als die Hälfte der angebotenen Ware wird verkauft. Dies ist auch ein Motivationsschub für unser komplettes Team, diese Börse weiterzuführen. Diese Art von Secondhand-Verkauf wird von Verkäufern und Käufern sehr gerne angenommen.Ein Teil des Verkaufserlöses wird für die Ausgaben einbehalten.Der größte Teil des Erlöses kommt den Kindern in und um Burgthann zu Gute. In den vergangenen Jahren wurde die Kinderarche Burgthann mit Krippe, Kindergarten und Hort unterstützt. Ebenso die Grund- und Mittelschule in Burgthann, die Kinder- und Jugendgruppen der evang. Kirchengemeinde, der TSV Burgthann und die Gemeinde Burgthann.Hier einige Beispiele: Theater-/Konzertausflüge der Grundschule und des Kindergartens, mobiles Erfahrungsfeld der Sinne, Wiesenprojekt, Spielgeräte für den Garten der Kinderkrippe und des Kindergartens, Zuschuss für das Klettergerüst beim Sportplatz Burgthann, Baseball-Set für die Mittelschule, Trampoline und Drehkarussel auf zwei Spielplätze in Burgthann, und vieles mehr.Am Ende der Börse stehen auch immer Kisten bereit für Kleiderspenden an das Frauenhaus in Schwabach, Flüchtlingshilfe oder die Kleiderkammer in Rummelsberg. Dies wird sehr gut angenommen und die Spendenbereitschaft ist sehr hoch.Die nächste Kinderkleider- und Spielzeugbörse Burgthann findet am 17. März 2018 statt. Genaue Informationen sind ab Mitte Dezember auf unserer Homepage zu finden: www.boerse-burgthann.de.