Führung durch den Röthelheimpark

ERLANGEN (pm/mue) - Am Sonntag, 24. September, bietet der Erlanger Tourismus und Marketing Verein (ETM) um 15.00 Uhr eine Stadtführung zum Thema „Das neue Stadtquartier Röthelheimpark“ an.

Nach dem Abzug der amerikanischen Streitkräfte ab 1994 gelang in der Hugenottenstadt eine beispielhafte Wandlung von einem ehemals militärisch genutzten Gelände in einen zivilen, modernen Lebens- und Arbeitsraum. Die denkmalgeschützten Gebäude des um 1900 errichteten Kasernenareals wurden auf originelle Art unterschiedlicher Nutzung zugeführt. Die Teilnehmer können sich gemeinsam mit der Stadtführerin auf eine ausgiebige Erkundungstour durch das reizvolle Stadtviertel zwischen Innenstadt und Reichswald begeben.Die Teilnahme an der Führung kostet 8 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre zahlen jeweils 3 Euro. Ein Voranmeldung ist nicht erforderlich, Tickets gibt es direkt vor Ort. Treffpunkt ist um 15.00 Uhr an der Artilleriestraße / Ecke Carl-Thiersch-Straße (vor der heutigen Uni-Kate der FAU).Weitere Informationen im Internet unter: www.erlangen-marketing.de