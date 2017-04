Kripo-Vortrag beim Clubabend des „Erlanger Campingclub e.V. im ADAC“

Herr Kunze erklärte den Zuhörern —neben den Campingclubmitgliedern waren auch einige Gäste gekommen— welche Fehler ein vorgesehenes „Opfer“ nicht machen soll, um den „Täter“ nicht zu der Tat zu ermuntern. In vertauschten Rollen zeigte er, welche Abwehrmöglichkeiten das Opfer bei einem Angriff von hinten hat, und welche Abwehrhaltung bei einem Angriff von vorne zu empfehlen ist.Alle Zuhörer hoffen natürlich, selbst nie in so eine Situation zu kommen, waren aber sehr dankbar zu erfahren, welches Verhalten dann falsch und welches richtig ist. Die Erklärungen von Herrn Kunze waren sehr verständlich, seine Vorführungen sehr eindrucksvoll und überzeugend.