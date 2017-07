Bald freies WLAN für alle?

FORCHHEIM (pm/rr) – Die Mitglieder des Freifunk Franken konnten kürzlich in Adelsdorf den 75. Router aufstellen und wollen schon bald den 100. feiern.

Auch in Forchheim setzt sich Freifunk Franken für die Verbreitung des freien, nicht kommerziellen Internets ein: Ob Zahnärztin Simone Niedermaier 8Bild links) in Hausen oder die Pizzeria Glashaus von Turan Bozburun (rechts) in Burk – durch Freifunk Franken konnten sie mit einer einmaligen Investition von nur 20 Euro in einen Freifunk-Router „freies Internet für alle“ in ihren Räumen zur Verfügung stellen. Weitere Mitmacher werden gesucht!Info: www.franken.freifunk.net