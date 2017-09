Sparda-Bank spendet 100 Schultaschen für bedürftige Kinder in Fürth

FÜRTH (web) - Die Sparda Bank Nürnberg will Kindern aus sozial benachteiligten Familien einen angemessenen Schulstart ermöglichen und spendet 100 hochwertige Schultaschen für Fürther ABC-Schützen.

Vor allem bei Familien mit geringem Einkommen reicht oft das Geld nicht aus, den Kindern zum Schulanfang eine passende Schultasche zu kaufen. Hier springt die Sparda Bank in die Bresche und das nun schon zum fünften Mal in Fürth. Und weil der Bedarf in der Kleeblattstadt mittlerweile gestiegen ist, hat die Sparda Bank gleich aufgestocktDie 100 Scout-Schultaschen, die der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Thomas Lang Bürgermeister Markus Braun überreichte, beinhalten dazu noch jeweils einen Sporttasche, einen Brustbeutel, Mäppchen und ein Etui mit Buntstiften.Der Fürther Schulbürgermeister bedankte sich für die nicht nur „sehr sinnvolle und zielgerichtete Aktion“, sondern auch für den ganz „unbürokratischen Weg“. Damit werde auch ein Stück Bildungsgerechtigkeit geschaffen, so Braun.Alle sollen möglichst die gleichen Startbedingungen haben und deshalb sei es für die Sparda Bank auch wichtig hier ein Zeichen zu setzen, erklärte Thomas Lang. In ganz Nordbayern hat die Bank übrigens mehr als 1000 Schulranzen verteilt.In Fürth werden die Taschen nun - je nach Bedarf - an die Grundschulen verteilt. Diese stehen darüber hinaus auch untereinander im Kontakt, um eventuell überzählige Taschen an einer anderen Schule zu verteilen.