Gospelkonzert mit Red´n Blue und Gospelchor EnJoy

Markt Erlbach: Kilianskirche | Am 14.05.2017 findet um 18.30Uhr in Markt Erlbach in der Kilianskirche ein gemeinsames Konzert des Gospelchores Red´n Blue und des Gospelchores EnJoy statt. Kommen Sie mit der ganzen Familie vorbei und genießen Sie den Klängen der beiden Chöre. Der Eintritt ist frei.