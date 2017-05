MarktSpiegel verlost Familienkarten für Mittelalterfest auf der Burg Rabentein

BURG RABENSTEIN (pm/vs) - Große und kleine Mittelalterfans aufgepasst: Vom 15. bis 18. Juni (Donnerstag bis Sonntag) ist jedermann wieder einmal eingeladen, sich auf Burg Rabenstein auf eine spannende und stilechte Zeitreise zu begeben.

Familienkarten zu gewinnen

Geboten wird an diesen vier Tagen ein umfangreiches Programm von Aktionskünstlern, mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfe, Puppentheater für Kinder und Feuershows am Abend. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der Kulisse der 800 Jahre alten Burg, Handwerker und Händler geben Einblick in längst ausgestorbene Berufe des Mittelalters.Markteröffnung ist am Donnerstag, um 12 Uhr, durch den Herold. Für Musik sorgt die mittelalterliche Gruppe „Viesematente“. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder 4 Euro Eintritt. Die Familienkarte (2 Kinder, 2 Erwachsene) kostet 20 Euro. Eintritt für Kinder unter Schwertlänge (1 Meter) ist frei.Öffnungszeiten: Do. 12-22 Uhr, Fr. 10-22 Uhr, Sa.10-22 Uhr, So. 10-19 Uhr.Anfahrt: Burg Rabenstein liegt in Ahorntal in der Fränkischen Schweiz zwischen Behringersmühle und Bayreuth.Der MarktSpiegel verlost für den Mittelaltermarkt 25 Familienkarten (maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder). Jede Karte ist an einem beliebigen Tag (15. bis 18. Juni 2017) gültig. Wer mitmachen will, schickt eine Postkarte mit dem Stichwort „Rittermarkt“ an folgende Adresse: Redaktion MarktSpiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg. Auch via E-Mail ist unter der Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de eine Teilnahme möglich. Bitte in der Betreffzeile das Stichwort nicht vergessen. Einsendeschluss ist der 6. Juni 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.