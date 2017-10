Casting Miss Franken Classic: So schön sind die fränkischen Frauen

NÜRNBERG (nf) - Für die Bewerberinnen der Miss Franken Classic 2018 war gestern im La Cultura ein aufregender Tag: Beim Casting ging es schließlich darum, wer den Sprung auf die große Bühne bei der Gala-Show am 17. November im Maritim schafft - und damit die einmalige Chance bekommt, Miss Franken Classic 2018 zu werden!

Zwei Durchgänge vor der Jury - einer bunten Mischung aus Medien, Politik und Showbiz plus amtierender Miss Franken Classic Alicia Blut - mussten die 20 Mädels bewältigen. Einmal in normaler Straßenkleidung und ein weiteres Mal im Bikini. Moderator Martin Cernan und Model Agentur-Chefin Marie-Luise Cawi waren für die gestressten Nachwuchsmodels eine echte Stütze, wenn die Nervosität zu groß werden drohte. Und so haben die Kandidatinnen den für viele ersten Auftritt vor Publikum und im Blitzlichtgewitter perfekt gemeistert.Von den 20 ausgewählten Bewerberinnen schafften es 15 in die Endrunde. Am 17. November ist es dann soweit: Die schönste Frau Frankens wird im Maritim Hotel Nürnberg gewählt. Gäste der großen Abendgala erleben mit den hübschen Kandidatinnen, Fashionshows und Live-Auftritten ,,Face meets Voice" von John Davis und Fabrice Morva einen echten ,,Glamour-Abend". Natürlich wird die amtierende Miss Franken Classic Alicia Blut ihre Krone der neuen ,,Miss Franken Classic" überreichen.Kartenvorverkauf (Preise 35,25 oder 15 Euro) für die Gala ,,Miss Franken Classic " am 17. November 2017 im Maritim Hotel Nürnberg (Einlass 19 Uhr, Beginn 20.00 Uhr):Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383, bei der Boutique Kaufrausch in Nürnberg (Winklerstrasse 16), bei mod´s hair (Trödelmarkt) oder bei Herzog Braut und Abendmode in Nürnberg (Königstrasse 17a).