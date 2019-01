Romeo und Frieda - Die Wiesentaler spielen!

Cadolzburg : Gaststätte Friedenseiche |

Die Wiesentaler spielen wieder!



Im März ist es wieder soweit: Die Wiesentaler spielen ihr großes Stück! Dieses Jahr „Romeo und Frieda“, ein amüsanter 3-Akter.



Drei Ehepaare, die seit vielen Jahren gemeinsam mit der Nachbarin in einer Tippgemeinschaft Lotto gespielt haben, haben endlich gewonnen! Doch die Freude währt nicht lange...



Die Aufführungen finden statt am 22., 24., 29., 30. und 31. März jeweils um 19.30 Uhr bzw. sonntags um 17.00 Uhr. Eintritt 7,- EUR. Die Einnahmen des 31. März werden für einen guten Zweck gespendet.



Platzkarten im Saalbau List (Friedenseiche) können bei Fam. Lorenz, Tel. 09103/8523, oder per Mail an karte@theatergruppe-wiesentaler.de reserviert werden.