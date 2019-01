Daggi Krauß & Band in Concert

Erlangen : Christus Kirche, Erlangen-Dechsendorf |

Ein Wohnzimmer, das an eine Fernseh-Serie aus den 70ern erinnert, ist regelmäßig Proben-Tatort der vierköpfigen Band. In dieser gediegenen Atmosphäre ist es wohl kein Wunder, dass sich die Truppe vornehmlich dem Jazz und Soul vergangener Zeiten widmet. Inspiriert von Ella Fitzgerald, Alicia Keys und Aretha Franklin entsteht eine Mischung aus feinem Jazz, sonorem Blues und rauchigem Soul. So hüllt Daggi Krauß den Raum in unvergleichlichen Sang und Klang. Am Piano taucht Stephan Bender nicht nur jeden Song in ein schmeichelndes Melodie-Licht, sondern bringt auch eindrucksvolle Soli auf die tastenreiche Klaviatur. Martin Hussong zeigt seine vortreffliche Viel-Saitigkeit am Bass und Roman Schindler rollt der Diva ;-) mit feiner Drummer-Turgie den roten Rhythmus- Teppich aus.



Sonntag, 10.2.2019, Christus Kirche, Erlangen-Dechsendorf, Wildentenweg 2, 17:00 Uhr

Eintritt frei, Spenden erlaubt.



www.daggi-krauss.de