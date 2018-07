HC Erlangen Mannschaftspräsentation am Samstag in Erlangen

Der HC Erlangen ist am Montag mit dem ersten Training in die neue Saison gestartet und die HC-Profis absolvierten u.a. einen ersten Leistungstest. Unter der Aufsicht von Athletiktrainer Dr. Andreas Wittke wurde die Leistungsfähigkeit der Spieler mit Hilfe eines Laktat-Tests bestimmt.Ein Highlight dieser Vorbereitungszeit ist natürlich auch die traditionelle Saisoneröffnung, die dieses Jahr am Samstag, den 14. Juli ab 12.00 Uhr auf dem Hugenottenplatz in Erlangen stattfindet."Wir freuen uns schon sehr auf die Mannschaftspräsentation in Erlangen und darauf, unsere Fans am Samstag das erste Mal wieder zu sehen “, sagt Mannschaftskapitän Michael Haaß.Direkt nach der Saisoneröffnung macht sich der HC Erlangen auf den Weg ins Trainingslager. In Herrsching am Ammersee trainiert der einzige bayerische Erstligist der Handball-Bundesliga bis zum 22. Juli und absolviert dort diverse Testspiele, unter anderem gegen den SC DHfK Leipzig.Weitere Informationen: http://www.hc-erlangen.de