Matija & Levanter

ERLANGEN (ak) – Levanter (Foto) beschreibt eine bestechend charmante Reise ins Ungewisse, getragen von verträumtem Indie Rock.

So unverwechselbar wie der Rasenmäher des Nachbarn am frühen Sonntagmorgen. Matija ist von Freidenkern wie Bowie oder Warhol inspiriert und möchten „die Mauer der Normalität“ durchbrechen. Am 11. September (20 Uhr) können die beiden im Tanz-Werk des E-Werks Deine neue Lieblingsband werden.