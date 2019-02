Ostereierausstellung 2019 - Bunte Vielfalt auf Ostereiern - Techniken

Erlangen : Museum im Amtshausschüpfla |

Seit 20 Jahren werden im Museum im Amtshausschüpfla künstlerisch gestaltete Ostereier gesammelt. Inzwischen ist die Sammlung recht umfangreich geworden, eine Vielfalt von unterschiedlich bearbeiteten Eiern hat sich angesammelt. Es ist erstaunlich, wieviel verschiedene Techniken zusammengekommen

In der diesjährigen Ostereierausstellung soll diese Vielfalt an Techniken der Bearbeitung besonders hervorgehoben werden. Bemalte, gekratzte, gebatikte Eier, Eier mit Applikationen aus Papier, Stroh, Binsen oder Perlen, sowie perforierte Eier in perfektionierter Weise durchlöchert und bestickte, behäkelte und bestrickte Eier sind zu sehen.

Wie jedes Jahr sind wieder Eierkünstlerinnen anwesend, die ihre Techniken erklären, in der sie ihre kleinen Kunstwerke bearbeiten. Diese Eier können käuflich erworben werden. Ein Teil des Erlöses kommt dem Museum zugute. Diesmal konnten wir eine besondere Künstlerin aus der Ukraine für unsere Ausstellung gewinnen, Alevtina Goncharenko aus Kiew. Sie malt hervorragende Ikoneneier.



Das Museum lädt herzlich zur Eröffnung am Samstag, 09. März 2019, um 11:00 ein. Es wird in die Ausstellung eingeführt, Grußworte werden gesprochen und es gibt einen kleinen Empfang. Dazu spielt der Frauenauracher Posaunenchor in kleiner Besetzung.



Öffnungszeiten: Samstags und sonntags 9./10. und 16./17.von 11:00 bis 17:00 oder für kleine Gruppen nach telefonischer Vereinbarung (Tel 0175 3526573) oder per E-Mail (museum@hgv-erlangen.de).



Museum im Amtshausschüpfla, Brauhofgasse 2 b, 91056 Frauenaurach (Erlangen)



www.museum-schuepfla.de



Unsere Künstlerinnen in diesem Jahr:

• Elisabeth Walter, aus Frauenaurach

• Jutta Triantafyllidis-Grimm, aus F‘aurach

• Marianne Krauß, aus Frauenaurach

• Magda Hengster aus Eibach

• Alevtina Goncharenko aus Kiew



Busverbindung nach Frauenaurach, Bus-Nr.281 Abfahrt vom Hugenottenplatz