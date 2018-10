Pelzemärtel, Nikolaus und Christkind

Erlangen : Museum im Amtshausschüpfla |

Pelzemärtel, St. Nikolaus, Christkind



Unter diesem Titel steht eine Veranstaltungsreihe bei uns im Museum. Es geht um die Weih-nachtszeit, wir zeigen und erklären alte Gewohnheiten früher in Franken vor Weihnachten.



Dauer: 11.11. bis 09.12.2018



Heutzutage laufen weihnachtliche Sitten und Gewohnheiten ziemlich bunt durcheinander, bedingt durch Globalisierung, durch häufigen Wohnortswechsel, durch die Weihnachtsin-dustrie in Fernost, deren Produkte überall in der Weihnachtszeit angeboten werden und durch Santa Clas aus den USA.

Wie es früher war, zeigen wir in einer Reihe von sechs Veranstaltungen auf. Dabei entsteht Schritt für Schritt eine Ausstellung in unserem Ausstellungsraum.

Die Vorweihnachtszeit begann bei uns früher sechs Wochen vor Weihnachten, genau am 11. November, dem Pelzemärtel-Abend. Deshalb beginnt auch unsere Veranstaltungsreihe mit dem Pelzemärtel-Abend.

Programm der Veranstaltungsreihe



1. Thema: Der Pelzemärtel

So 11. November 2018, 17:00 - 20:00

PowerPoint Präsentation: Wer ist der Pelzemärtel?

Der Pelzemärtel kommt.



2. Thema: Adventskalender

Sa 01. Dezember 2018, 14:00 - 17:00

Power Point Präsentation: Die Entstehungsgeschichte des Adventskalenders.

Ausstellung von Adventskalendern.



3. Thema: Der Adventskranz

So 02. Dezember 2018, 1. Advent, 14:00 - 17:00

Wir zünden die erste Kerze an – mit Posaunenchor.

PowerPoint Präsentation: Geschichte des Adventskranzes



4. Thema: St. Nikolaus

Do 06. Dezember 2018, 17:00 - 20:00

PowerPoint Präsentation: Der Nikolaus ist kein Weihnachtsmann.

Der Nikolaus kommt



5. Thema: Vorfreude auf das Weihnachtsfest

Sa 08.Dezember 2018, 14:00 - 17:00,

Was man sich früher zu Weihnachten wünschte.

Darstellung in der Ausstellung.



6. Thema: Das Christkind

So 09. Dezember 2018, 14:00 - 17:00

PowerPoint Präsentation: Das Christkind.

Besondere Darstellung im Ausstellungsraum.