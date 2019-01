Kräuterküche (Praxis)

Erlangen : AOK Erlangen |

Viele Speisen erhalten ihre besondere Note durch Kräuter. Deren Einsatz in der Küche kann nebenbei helfen, den Kochsalz- und Glutamatkonsum zu senken. In diesem Seminar erfahren Sie Wissenswertes über Kräuter und die Grundlage einer Bedarf deckenden, gesunden Ernährung. Im Praxisteil können Sie die Zubereitung alltagstauglicher, leckerer Gerichte ausprobieren. Besonders geeignet ist dieses Angebot für Mensch mit erhöhten Blutdruckwerten und natürlich für alle, die die Vielfalt der Kräuterküche kennenlernen wollen.



Ort: AOK in Erlangen, Schuhstraße 36, 91052 Erlangen



Termin: Montag, 03.06.2019



Uhrzeit: 18:00 - 21:00 Uhr



Angebots-Nr.: 50248670



Leitung: Christine Platt



Dauer: 1 Termin



Anmeldung: AOK, Tel.: 09131 8102 236



Gebühr: 25,00 Euro

Materialkosten werden nach Verbrauch bar eingesammelt. Behälter für Reste bitte mitbringen.