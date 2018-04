Erlangen : Gemeinnützig anerkannter Verein für psychologische Bildung und alternative Heilverfahren |

Tag der offenen Tür

am Samstag, 09.06.2018 von 10:00 bis 18:00 Uhr



Wie löse ich Konflikte? Was bindet uns?



Unter dem Motto „Konfliktlösung und Balance: Gesundheit und innere Stärke“ veranstaltet das Forum für Psychologie, Bildung und alternative Heilverfahren am Samstag, 09. Juni 2018, einen Tag der offenen Tür.



Die Mitglieder des gemeinnützigen Vereins stellen von 10 bis 18:00 Uhr wirkungsvolle Methoden aus Wissenschaft und psychologischer Praxis u.a. zur Konfliktlösung und innerer Balance vor. Im Forum in der Anna-Goes-Straße 26 in Erlangen-Eltersdorf finden Interessierte Hilfe zu Selbsthilfe und innerer Stärke.



Daher werden die Wirkweisen unterschiedlicher Heilverfahren wie z.B. auch Homöopathie vorgestellt. Es werden psychotherapeutische Gesprächsansätze und Meditationstechniken erklärt und gezeigt. Integrative Behandlungsansätze wie Achtsamkeitstechniken und tiefenpsychologische Verfahren tragen dazu bei, dass Leid, Schmerzen und Ängste abgebaut werden können. Auch für Beschwerden wie Erschöpfung und depressive Verstimmungen sowie Burnout stehen den ganzen Tag professionelle Ansprechpartner zur Verfügung.



Wer möchte, kann zusätzlich an gemeinsamen Übungen zur inneren Stärkung und Balance teilnehmen. Der gesamte Ablauf richtet sich jeweils nach den Interessenten vor Ort.



Für Imbiss und Kinderbetreuung ist bestens gesorgt.

Der Eintritt ist unverbindlich und kostenfrei.



 Gemeinnützig anerkannter Verein für psychologische Bildung und

alternative Heilverfahren e.V.

Anna-Goes-Str. 26, 91058 Erlangen-Eltersdorf

Tel.: 0 91 31 / 40 80 702

E-mail: info@gesundung-erlangen.de





www.gesundung-erlangen.de