Florian Gerhardt Metallobjekte

FORIAN GERHARDT

Metallobjekte

UhrFlorian Gerhardt war seit 2014 einer der ambitioniertesten, beständigsten Mitmacherim Runden Tisch Kultur Roßtal: Mitmacher als Künstler und Organisator.Er war als Künstler Autodidakt mit großem Gespür für Form, Stil und Humor.Er hat schweres, Eisen in leichte, bewegte Form verwandelt.Sein letztes Werk ist heiter und unkonventionell, ist eine mit Leichtigkeit fliegende eiserne Libelle.Viele seiner Werke haben zusätzlichen Gebrauchswert als Ofen, Außenofen, als Feuerstelle.Als Fotograf dokumentierte und begleitete er nicht nur Vernissagen und Ausstellungen.Er war mit seinen ambitionierten Fotografien selbst Teilnehmer an unseren Foto-Ausstellungen.In der Ausstellung in der Spitzweed-Kulturscheune zeigen wir seine Werke an dem Ort, der ihm viel bedeutete.