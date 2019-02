In luftiger Höhe – Slacklinen für die Natur

Hilpoltstein: LBV Umweltstation Rothsee |

für Kinder ab 12 Jahren



Slacklinen ist eine Trendsportart, bei der man auf einem Band balanciert. Die Anforderungen des Slackens an den Sportler sind ein Zusammenspiel aus Balance, Konzentration und Koordination. Schaffst du den Balanceakt zwischen Naturschutz und Konsum? Wir zeigen dir, wie du das sicher meistern kannst.



Kosten: 5,- Euro (für LBV-Mitglieder 3,- Euro)



Wir bitten um vorherige Anmeldung, da die Veranstaltungen nur mit einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden können. Sie erreichen uns telefonisch unter 09174 - 977 377 3 oder per Mail an umweltstation-rothsee@lbv.de. Die Anmeldung gilt als verbindlich und verpflichtet zur Zahlung der Teilnahmegebühr.