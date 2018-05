Vogelstimmen und mehr am Kleinen Rothsee

Allersberg: Pavillon Polsdorf |

für alle:

Am 22. Mai findet wie jedes Jahr der Internationale Tag der Biologischen Vielfalt statt, zu dem die Kreisgruppe Roth-Schwabach des Landesbund für Vogelschutz (LBV) und die LBV Umweltstation am Rothsee zu einer Vogelstimmen- und Naturwanderung unter Leitung von Dr. Norbert Schäffer, 1. Vorsitzender des LBV herzlich einladen. Treffpunkt ist der LBV Pavillon in Polsdorf. Von 9 - 11 Uhr besteht die Möglichkeit, auf einer kurzen Wanderung am Kleinen Rothsee häufige Vogelarten kennenzulernen, sowie sich ein Bild zum Zustand der Biologischen Vielfalt zu machen. Waldvögel, Kormorane, Schmetterlinge und Ameisen warten darauf entdeckt zu werden, vielleicht lässt sich auch der Seeadler blicken. Die Veranstaltung eignet sich für jedes Alter, für kleinere Kinder gibt es bei Bedarf eigene Aktionen. Es wird um Anmeldung bis zum 17.05.18 an die Umweltstation Rothsee gebeten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Treffpunkt: Pavillon Polsdorf

Spende erwünscht!

Anmeldung erforderlich!