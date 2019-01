Baby- und Kinder- Frühlingsbasar

Der „Förderverein St. Johannes, kath. Krippe und Kindergarten e.V.“ veranstaltet wieder seinen sortierten Baby- und Kinder-Frühjahrsbasar.Angeboten werden gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung (nach Größen sortiert, etwa Gr. 46-152), Schuhe, Erstausstattung sowie Kinderspielzeug / Sportgeräte (In- und Outdoor-Spielzeug/Fahrzeuge, Lego, Playmobil, Bücher, Spiele, ...)Es werden über 6.000 Artikel erwartet!Verkauf am Sa 23.03.2019 von 9 - 11.30 Uhr in der DJK Halle OberasbachNähere Infos auch unter Mail Adresse: Basar@fv-st-johannes.deHomepage: www.fv-st-johannes.deFacebook: https://www.facebook.com/basarteamfvstjohannes/