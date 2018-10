Altendorf kürt den Kürbiskönig

ALTENDORF (rr)- Am 7. Oktober feiert Altendorf wieder das Kürbisfest. Es findet dort seit 1996 immer am ersten Sonntag im Oktober statt und hat den Ruf des Ortes als Kürbisdorf gefestigt.

Vielfalt der Formen und Farben

Wer hat den schwersten Kürbis?

Kürbis ist Kult

Bereits am Vorabend, am 6. Oktober, wird um 19.30 Uhr in der Dorfmitte um die alte Kapelle die 15. Altendorfer Kürbisnacht gefeiert. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Hampels Houseband.Auf den Plätzen und Straßen des Dorfes und in den Höfen wird die Vielfalt der Formen und Farben zelebriert: Hier werden neben Kürbissen in allen möglichen Größen, Formen und Farben, auch Kürbisgerichte von der Suppe bis zur Kürbisbratwurst angeboten, auch Kürbiskernöl und sogar ein Kürbisschnaps darf nicht fehlen.Höhepunkt ist um 17.30 Uhr die Wahl des Kürbiskönigs. Derjenige gewinnt die Krone, der den schwersten Kürbis auf die Waage bringt. 70 bis 100 Kilogramm werden meistens gewogen, das klingt nach viel, ist aber nichts im europaweiten Vergleich. 2017 brachte der europäische Siegerkürbis 1008 Kilogramm auf die Waage: der weltweit größte hatte sogar 1071 Kilogramm Gewicht.Bereits um 17.00 Uhr wird außerdem der Kinderkürbiskönig ausgerufen.Basteleien mit Kürbissen in phantasievollen Zusammenstellungen sind in den Höfen zu besichtigen und auch zu erwerben. Die verschiedenen Möglichkeiten der Zubereitung, die Verwendbarkeit als Bastelmaterial und das aus den USA übernommene Halloween ließen aus dem einst verachteten Kürbis (Arme-Leute-Essen und Viehfutter) eine beliebte Frucht werden. Innerhalb weniger Jahre wurde der Kürbis nicht nur in Altendorf Kult. Weitere Infos: www.altendorf-gemeinde.de.