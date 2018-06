Sounds of Latin am 15. Juni im Offenen Haus Roth

ROTH (pm/vs) - Am Freitag, 15. Juni, ab 20 Uhr spielen im OHA, Hauptstsraße58/Ecke Sieh-dich-für-Weg „Sounds of Latin“ Musik so prickelnd wie ein kalter Mojito unter der kubanischen Sonne.

Bereits zum zweiten Mal im OHA Roth erwartet die Gäste mit „Sounds of Latin“ und ihrem neuen und spannenden Musikprogramm ein musikalisches Feuerwerk an Rhythmik und Harmonien.Mit Musik aus Kuba und Brasilien werden S.o.L. die Gäste im OHA zum swingen bringen. Flamenco und Rumba aus Andalusien heizen die Stimmung weiter auf und feurige Zigeunerrhythmen Django Reinhards lassen das OHA schließlich pulsieren.Heike Friedrich begleitet ihren mehrsprachigen Gesang stilsicher mit charakteristischen afrokubanischen und lateinamerikanischen Rhythmen auf klassischer Latin Percussion. Ihre Stimme geht unter die Haut.Roland Kühleißen verfügt als Gitarrist und Bassist über langjährige Bühnenerfahrung. Zusammen mit Heike Friedrich bildet er das musikalische Fundament der Band. Mit seinem unverwechselbaren Ton an der Gitarre sorgt er für Atmosphäre und Tiefe.Arnold Gräf der musikalische Allrounder und Entertainer sorgt am Kontrabass für Rhythmus und Dynamik. Als Sänger trägt er zum Facettenreichtum der Formation „Sounds of Latin“ bei.Zoran Vasic ist Multiinstrumentalist und ein gefragter Musiker. Mit seinem Talent und seiner großen Spielfreude begeistert er nicht nur sein Publikum sondern auch seine Mitmusiker. Virtuos, sowohl an der Gitarre als auch am Piano.Wie immer im OHA ist der Eintritt frei. Für die Künstler wird nach der Veranstaltung eine Hutsammlung durchgeführt!Weitere Information gibt es im Internet.