Diskussionsabend zum Thema Parken

Stein bekommt ein neues Baugebiet, das Südliche Krügel-Areal. Hier ist angedacht, die Zahl der Stellplätze, zu Gunsten von mehr Grünfläche auf dem Areal, zu reduzieren. Erreicht werden soll das durch ein Mobilitätskonzept, das u.a. das Umsteigen auf den Bus und das Fahrrad erleichtern soll. Hierzu wurde von der Stadt Stein ein Mobilitätsgutachten in Auftrag gegeben, das in der Stadtratssitzung am 24.07.18 vorgestellt wurde.



Wie kann ein solches Konzept aussehen? Kann so etwas in Stein funktionieren? Welche Rahmenbedingungen brauchen wir?



Wir würden gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und diese und andere Fragen mit Ihnen diskutieren.



Über Ihr Kommen würden wir uns freuen! Sehr gerne kann die Einladung auch an Interessierte weitergegeben werden.