Zirndorf : Goldjunge |

Die Geschichtswerkstatt Zirndorf e. V. veranstaltet das beliebte Erzählcafé am Kirchweih-Montag wieder im Bäckerei-Café „Goldjunge“, Nürnberger Straße 38 (früher Pillipp, zuletzt Greller).



Das Konzept ist gleich geblieben: Den Zirndorferinnen und Zirndorfern, die etwas von früher erzählen können, spendieren die Amateurhistoriker Kaffee und Kuchen. Auch Dokumente und Fotos aus vergangenen Zeiten sind willkommen. Sofern gewünscht, wird von den Mitgliedern der Geschichtswerkstatt Vertraulichkeit zugesichert.



Das Erzählcafé hat am Montag, 20. August 2018, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Wer am Kirchweih-Montag keine Zeit hat, setzt sich bitte mit dem 1.Vorsitzenden Klaus Übler in Verbindung (Telefon 0911 / 60 16 88).