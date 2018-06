Sortierter Baby-und Kinderbasar

Zirndorf : Bibert Grundschule |

Nach dem großen Zuspruch im Frühjahr, veranstaltet die Bibert-Grundschule Wintersdorf zusammen mit dem AWO Kindergarten Wintersdorf am 06.10 von 10 Uhr -13 Uhr einen großen, sortierten Herbst-und Winterbasar mit allem rund um's Kind. Einlass für Schwangere mit Mutterpass und einer Begleitperson bereits um 9.30 Uhr. Der Listenverkauf findet am 21.9. von 15 Uhr - 17.00 Uhr in der Bibert Grundschule Wintersdorf statt. Der Erlös kommt zu gleichem Teilen beiden Einrichtungen zu Gute. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Eltern backen wieder fleißig und selbstverständlich gibt es auch Kuchen zum mitnehmen. Auf eine rege Beteiligung freut sich die Bibert Grundschule Wintersdorf und der AWO Kindergarten Wintersdorf