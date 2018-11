Traditionelles Schafkopfturnier der CSU Weiherhof-Bronnamberg

Der CSU Ortsverband Weiherhof-Bronnamberg veranstaltet auch in diesem Jahr wieder sein traditionelles Schafkopfturnier.



Das Turnier findet am Freitag den 23. November 2018 um 19 Uhr im Feuerwehrhaus der FFW –Weiherhof Weiherhofer-Hauptstraße 19 statt.



Zu gewinnen gibt es als 1.Preis € 100,00 in bar und viele tolle Sachpreise.

Die Startgebühr beträgt 10 EUR.