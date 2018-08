Kinderaktionswochenende im Zirndorfer Museum zum Abschluss der Sonderausstellung

Zum Abschluss der aktuellen Sonderausstellung "Nächster Halt - Museum Zirndorf!“ findet am Samstag, den 08. September und Sonntag, den 09. September jeweils von 12 bis 15 Uhr im Zirndorfer Museum ein Aktionsnachmittag für Kinder statt.

Der Leihgeber aus Nürnberg stellt dafür eine große Eisenbahnanlage auf, auf der u.a. Züge der Firmen Beckh, Dressler und Wimmer ihre Runden drehen. Aber auch farbenfrohe kleine Bähnchen werden in Aktion zu bewundern sein. Ergänzt wird die Anlage mit Blechspielzeug, mit dem die Kinder spielen dürfen. So können sie sich zum Beispiel als Verkehrspolizist, Lokführer oder Bahnhofswärter betätigen. Weitere Spieltische zum Thema Eisenbahn laden große und kleine Besucher ein ihrer Spiellust freien Lauf zu lassen. Zudem gibt es in den Ausstellungsvitrinen viel zu bestaunen!