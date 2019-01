Computerkurse für absolute Anfänger und Fortgeschrittene

WEIHERHOF - Mitte Februar startet wieder ein Kurs für Leute, die sich mit dem Computer vertraut machen wollen. Er beginnt am Montag, den 18. Februar 2019, um 9 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte am Dorfplatz 1. Die Gebühr für 14 Doppelstunden (je 90 Minuten) beträgt 85 Euro, für AWO-Mitglieder 75 Euro. Kursleiter Werner Ortner führt sorgsam in die Bedienung des Computers, in das Betriebssystem Windows sowie weitere Programme ein. Voraussetzung ist der Besitz eines eigenen Notebooks.

Wer Interesse hat, sollte sich bei der Ortsvorsitzenden Heidi Übler unter Telefon 0911 - 60 16 88 melden. Die Plätze sind erfahrungsgemäß schnell belegt, denn es wird in kleinen Gruppen unterrichtet. Die Kurse für Anfänger mit Vorkenntnissen und für fortgeschrittene Teilnehmer werden zu den bisherigen Zeiten am Montag (11 Uhr bzw. 13 Uhr) weitergeführt. „Alte Hasen“ treffen sich um Dienstag um 11 Uhr. Wer hier einsteigen möchte, kann sich ebenfalls bei der Vorsitzenden informieren. Übrigens: Die Teilnehmer treffen sich nicht nur zum Lernen, sondern pflegen auch die Gemeinschaft.