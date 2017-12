Gymnasiast Thomas Kornalik überzeugt als Nachwuchswissenschaftler

Wissenswertes zum Wettbewerb

Knapp 300 Jugendliche aus fünfzig Nationen hatten in dem Wettbewerb schwierige Fragen in den Fächern Biologie, Chemie und Physik beantworten müssen. Der Bayerische Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle gratuliert den Nachwuchswissenschaftlern zu ihrer Auszeichnung: „Bei einem internationalen Wettbewerb starke Nerven zu zeigen und sein Wissen und Können so gut umzusetzen, ist eine tolle Leistung. Ich gratuliere den jungen Talenten zu diesem Erfolg und wünsche ihnen für ihre Zukunft, dass sie ihre naturwissenschaftliche Begabung weiter ausbauen können. Das bayerische Schulwesen bietet hierfür viele Möglichkeiten.“ Thomas Kornalik hatte sich zuvor bei der 14. Internationalen JuniorScienceOlympiade (IJSO) auf Bundesebene in mehreren Stufen für das sechsköpfige deutsche Nationalteam qualifiziert. Anschließend bereitete er sie sich mit der Mannschaft bei einem Trainingsseminar am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) an der Universität Kiel auf die Teilnahme am internationalen Wettbewerb vor. In den Niederlanden zeigten die Teammitglieder ihr Können in zwei theoretischen und einer experimentellen Klausur.• Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für Fragestellungen in Biologie, Chemie und Physik interessieren und am 31.12. des Jahres, in dem der internationale Wettbewerb IJSO stattfindet, das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die neue Wettbewerbsrunde startete am 1. November 2017. Aktuelle Informationen dazu finden sich unter www.ijso.info• Im Jahr 2020 wird Deutschland Gastgeber der Internationalen JuniorScienceOlympiade sein.