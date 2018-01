Wer will Forchheims Bierkönigin werden?

Die Stadt Forchheim und die Forchheimer Brauereien suchen Bewerberinnen für das Amt der Forchheimer Bierkönigin 2018 bis 2020! Bewerbungsstart ist am 1. Februar.

FORCHHEIM (pm/rr) - Die Stadt Forchheim und die vier Brauereien Eichhorn, Greif, Hebendanz und Neder suchen eine neue Bierkönigin für die kommende Saison 2018 - 2020.Nach Carina I., gekrönt zum Stadtjubiläum im Jahr 2005, Nicole I. (2006 – 2008), Tanja I. (2008 – 2010) Brigitte I. (2010 – 2012) Stefanie I. (2012 bis 2014) Laura I (2014 bis 2016) und Carina II. (2016 bis 2018), wird in Forchheim somit schon die achte Bierkönigin ausgeschrieben.Die Forchheimer Bierkönigin ist die erste offizielle Bierkönigin in Oberfranken und hat die Aufgabe, ihre Heimatstadt Forchheim und die vier Brauereien mit Würde und Humor zu repräsentieren. Sie ist auch Repräsentatin der vielfältigen Bierkultur und Festtradition Oberfrankens.Die Bewerberin sollte in Forchheim wohnen und muss das 18. Lebensjahr vollendet haben. Eine positive, fröhliche Ausstrahlung, Redegewandtheit und Verbundenheit zur Stadt Forchheim und zu den regionalen Produkten sind erwünscht. Pro Saison kommen auf die Bierkönigin ca. 20 Termine zu. Wichtige Ereignisse sind neben verschiedenen Messeauftritten unter anderem die Bierkelleröffnung, der Tag der offenen Brauereien, das Altstadtfest und das Annafest.Die Bewerbungen werden bei der Stadt Forchheim, Rathaus, Hauptstr. 24, 91301 Forchheim oder unter tourist@forchheim.de entgegengenommen.Die Antragsformulare sind auch auf der städtischen Homepage unter www.forchheim.de eingestellt. Der Bewerbung sollte ein Foto beiliegen. Bewerbungsschluss ist am 28. Februar.In der Jury sitzen neben den Vertretern der Forchheimer Brauereien auch Bürgermeister Franz Streit, der Leiter der Tourist-Information Nico Cieslar, Wirtschaftsreferent Viktor Naumann und die amtierende Bierkönigin Carina II..