Langer Applaus und Blumen für Sängerin Christina Camara

Und weil ein Teil von Macho Man in Italien spielt, zur Einstimmung natürlich erst einmal auf Italienisch. Ein knisternd erotisches Liebeslied, 'A chi'."Es ist einfach Wahnsinn, was der Peter da auf die Beine gestellt hat, ich bin beeindruckt", sagt Camara. Und deshalb hat sie auch eine ganz persönliche Botschaft für Althof der eine Menge Ideen, Arbeit und Geld in den Film investiert hat. Unmittelbar vor Filmbeginn im Kinosaal. sang sie 'Je ne regrette rien', zu deutsch 'ich bereue nichts.'Mit roter Federstola und Netzhemd - man rätselte ob sie etwas darunter trug - lüftete sie am Ende des Songs ihr Geheimnis. Frech, frivol und feminin. Das Publikum war begeistert.Reinhard. Müller