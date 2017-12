25 kleine Ballkinder feierten mit Tennis-Star Julia Görges auf der Kinderweihnacht

NÜRNBERGER Versicherung bedankt sich mit WTA-Profi Julia Görges auf der Kinderweihnacht bei den Ballkindern des NÜRNBERGER Versicherungscups



NÜRNBERG (pm/nf) - Ohne sie würde das mit 250.000 US-Dollar dotierte internationale Damen-Tennisturnier auf der Anlage des 1. FC Nürnberg nicht reibungslos ablaufen. Denn erst die Ballkinder sorgen dafür, dass der Spielfluss nicht länger als nötig unterbrochen wird, immer ausreichend Handtücher am Platz bereit stehen und sich die Spielerinnen bei heißen Temperaturen während des Seitenwechsels unter einem Schirm erholen können.

Rund 25 Ballkinder folgten der Einladung der NÜRNBERGER Versicherung auf die Kinderweihnacht am Hans-Sachs-Platz. Gemeinsam mit Turnierdirektorin Sandra Reichel und Nürnbergs Bürgermeister Dr. Clemens Gsell bedankte sich Dr. Natalie Schwägerl, Projektleitung NÜRNBERGER Tennissponsoring, bei den jungen Helfern: „Ihr habt in diesem Jahr wieder einen erstklassigen Job gemacht und damit wesentlich zum Gelingen des NÜRNBERGER Versicherungscups beigetragen. Danke für euren Einsatz! Ich freue mich schon darauf, euch im Mai wiederzusehen!“ WTA-Profi Julia Görges überreichte Tüten mit Gutscheinen für die Schlemmer- und Mitmachbuden der Kinderweihnacht sowie kleinen Überraschungsgeschenken. Zum Abschluss gab es ein Erinnerungsfoto.Der kommende NÜRNBERGER Versicherungscup findet vom 19. bis 26. Mai statt. Als erste Spielerin sagte Julia Görges ihre Teilnahme zu. Die 29-jährige Regensburgerin erreichte 2017 mit drei Endspielen, dem Sieg beim WTA-Turnier in Moskau und dem Titelgewinn bei der WTA Elite Trophy in Zhuhai mit Position 14 das bislang beste Ranking ihrer Karriere. Als deutsche Nummer eins rechnet sie sich in Nürnberg Siegchancen aus. „Wer Weltklasse-Damentennis aus nächster Nähe erleben möchte, ist beim NÜRNBERGER Versicherungscup richtig. Ein Ticket für dieses familiäre WTA-Turnier wäre für große und kleine Tennisfans ein ideales Weihnachtsgeschenk“, ist Dr. Armin Zitzmann, Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherung, überzeugt. Aktuell profitieren Interessierte vom Frühbucherrabatt in Höhe von 15 Prozent.Weitere Informationen zum NÜRNBERGER Versicherungscup finden Sie auf www.nuernbergercup.de undwww.nuernberger.de/tennis