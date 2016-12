Altmühltal Classic Sprint 2017: Oldtimer auf neuen Wegen

„Go west“ heißt die Devise für den ersten Tag: Am Abend des 9. Juni 2017 fahren die Teilnehmer auf ihrer Prologrunde erstmals durch den Landkreis Fürth. Stationen und Sonderprüfungen sind in Zirndorf und in Cadolzburg eingeplant, über Langenzenn führt die Route wieder zurück nach Nürnberg.Am 10. Juni geht es quer durch Mittelfranken über Neuendettelsau zur Hohenzollernfestung Wülzburg bei Weißenburg, am Nachmittag steht genüssliches Cruisen durch das Altmühltal auf dem Programm. Am 11. Juni schlängelt sich der Tross über den Brombachsee und Georgensgmünd wieder zurück nach Nürnberg. Start- und Zielpunkt der Veranstaltung ist sowohl am Freitagabend als auch am Samstag und am Sonntag das Gelände der VR Bank im Tullnaupark.Mit seiner familiären Atmosphäre unter dem Veranstaltungsmotto „Von Freunden für Freunde“ hat sich der Altmühltal Classic Sprint in den vergangenen zehn Jahren eine treue Fangemeinde erworben und zählt heute zu den größten Oldtimerveranstaltungen in Bayern. „98 Nennungen lagen Anfang Dezember bereits vor“, verrät Veranstalter Uwe Wießmath. Insgesamt erwarten die Organisatoren bis zu 140 historische Fahrzeuge quer durch alle Klassen: Kleinwagen und hochkarätiges Renngerät, zahlreiche Exoten vom Schlag eines Bugatti, Bentley oder Maserati und einstige „Bürgermeister“ wie Opel Rekord, Ford Taunus oder VW Käfer.Infos auch unter folgenden Links: