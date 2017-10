Die Musical-Stars der großen Webber-Gala live treffen

Drei mal zwei Karten und Meet&Greet gewinnen



NÜRNBERG - Für Musicalfans kann der Start ins Jahr 2018 nicht besser sein. Am 2. Januar findet in Nürnberg die Große Andrew Lloyd Webber-Gala statt. Und der MarktSpiegel setzt noch einen drauf. Wir verlosen drei Mal ein Meet&Greet mit den Stars der Produktion.

In der großen Show in der Meistersingerhalle zu Ehren des legendären und wohl größten Musicalkomponisten aller Zeiten erklingen Auszüge aus seinen Meisterwerken Das Phantom der Oper, Cats, Jesus Christ Superstar, Evita oder auch Starlight Express.Hierzu kommen direkt aus dem Londoner West End fünf Gesangsolisten, acht singende und tanzende Musicaldarsteller die das Publikum gemeinsam mit einem 14-köpfigen Live-Orchester mit auf eine emotionale Berg- und Talfahrt der großen Gefühle nehmen. Farbenprächtige Kostüme und eine aufwendige Licht und Multimedia Technik machen diesen Abend zu einer sensationellen Show.Für die künstlerische und musikalische Gesamtleitung sind Deborah Sasson und Jochen Sautter verantwortlich.Wir verlosen 3x2 Karten für die Musical-Gala und der Clou dabei: Unsere Gewinner treffen auch die Hauptdarsteller. Also gleich mitmachen.Eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort Webber-Gala, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) schicken. Einsendeschluss ist der 8. November 2017, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.