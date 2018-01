Große Hochzeitsmesse im Messezentrum Nürnberg

NÜRNBERG (pm/vs) - Am 13. und 14. Januar 2018 ist es wieder soweit: Die größte Hochzeitsmesse Frankens öffnet im Foyer NCC West des Messezentrums Nürnberg ihre Pforten.

Zahlreiche Hochzeitsspezialisten präsentieren den Besucherinnen und Besuchern auf drei Etagen die aktuellen Trends und Tipps, Ausgefallenes und natürlich auch Altbewährtes rund um den schönsten Tag im Leben. Diese Messe setzt als eine der größten Hochzeitsmessen Bayerns wieder Zeichen und bietet jedem Brautpaar die Möglichkeit, sich umfangreich zu informieren, günstig zu kaufen und durch das aufwändige Programm toll unterhalten zu werden. Dazu tragen unter anderem auch Modenschauen von Pia Charlotte mit den neuesten Brautmodentrends sowie eine künstlerische Live-Performance bei.Die Firma „Just Married“ gilt als einer der größten Hochzeitsmessen-Veranstalter Deutschlands und organisiert weitaus mehr als 10 Hochzeitsmessen pro Jahr.Nach dem Motto „Anfassen, anprobieren und staunen“ dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Riesenauswahl an Brautmoden und Trauringen freuen.Da der Verkauf zur Hochzeitsmesse zugelassen ist, locken für die Brautpaare viele Schnäppchen. Es werden Modekollektionen für Braut, Bräutigam und Gäste in riesiger Auswahl und zu tollen Konditionen präsentiert. Hochzeitsautos, Trauringe und Einladungskarten werden ebenso angeboten wie Hochzeitstorten zahlreiche Deko-Ideen und vieles mehr. Einfach alles, um den schönsten Tag im Leben perfekt zu machen!Für jeden wird etwas geboten, nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für die Eltern, die Trauzeugen oder die beste Freundin.Ob mit Auto, Bahn, Bus oder U-Bahn: Die Verkehrsverbindungen zum Messezentrum sind sehr gut und aufgrund der Ausschilderungen ist die Just Married Hochzeitsmesse leicht zu finden. Die Just Married Hochzeitsmesse findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Messezentrum Nürnberg, Eingang NCC West, statt.Nähere Infos und Termine weiterer Hochzeitsmessen gibt es unter der Just Married Hotline: 0921 / 78 67 437 oder im Internet.