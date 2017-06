Jetzt geht’s los: In Küps starten Bayerns Top-Springreiter – Finale in Nürnberg

Zusätzlich werden bei der Veranstaltung auch noch zwei Prüfungen zum Kids-Cup, der neuen Nachwuchs-Serie des Springreiterclubs, ausgetragen. Diese neue Förderinitiative des SC Bayern bietet einen Springreiter-Wettbewerb über kleine Hindernisse und soll Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren Lust auf den Turniersport machen und ihnen den Weg in die Klasse E erleichtern. Die Prüfungen stehen am Freitag und Samstag auf dem Programm.Und auch an die Amateure unter den Springreitern haben die Mitglieder des SC Bayern bereits in Küps gedacht: Für Club-Mitglieder gibt es von Freitag bis Sonntag an allen drei Tagen Prüfungen im Bereich zwischen L und S*, in denen ausschließlich Amateure und Stammmitglieder des Veranstalters starten. Ein buntes Programm also, das eingebettet in die insgesamt knapp 30 Prüfungen auf der Reitanlage attraktiv für Starter und Zuschauer sein wird. Das Turnier ist Auftakt des Bayernchampionats der Nürnberger Versicherungsgruppe, das nach Küps noch bei den Turnieren in Ingolstadt-Hagau (6. bis 9. Juli) und Kirchstockach (3. bis 13. August) sowie im schwäbischen Illertissen (25. bis 27. August) Station machen wird.