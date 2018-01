Karten für das zauberhafte Musical "Sissi" in Nürnberg zu gewinnen

NÜRNBERG - Am 19. Februar kommt das große Musical „Sissi“ nach Nürnberg in die Meistersingerhalle. Wir verlosen fünf mal zwei Karten.

Gewinnspiel

Es ist die Geschichte der Kaiserin der Herzen. Es ist eine Geschichte über Liebe, Macht und Leidenschaft. In einer mitreißenden Bühnenfassung von George Amadé mit über 140 Kostümen nach originalen Schnittmustern, imposanten Frisuren und Requisiten aus der damaligen Epoche wird die tragische Lebensgeschichte der schönen Sissi erzählt.Die erst 15-Jährige heiratet den österreichischen Kaiser Franz Joseph, lebt fortan in Pracht und Prunk am kaiserlichen Hof. Doch es ist auch ein goldener Käfig. Und der Glanz kann die zunehmende Traurigkeit von Elisabeth nicht verbergen.Bereits Generationen rührte die königliche Romanze zu Tränen, das Musical ist längst ein Klassiker und Evergreen des Musiktheaters.