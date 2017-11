Karten für die große Andrew Lloyd Webber-Gala in Nürnberg zu gewinnen

NÜRNBERG - Geich mit einem echten Kultur-Highlight beginnt das Jahr 2018. In der großen Andrew Lloyd Webber Gala erklingen am 2. Januar die schönsten Melodien eines der größten Musicalkomponisten aller Zeiten. Der MarktSpiegel verlost zehn mal zwei Karten für die Show in Nürnberg.

Musical-Fans dürfen diese Tribute-Show keinesfalls verpassen. Fünf hochkarätige Gesangsolisten, acht Musicaldarsteller, ein Moderator und dazu noch ein 14 köpfiges Live Orchester, präsentieren die schönsten und besten Melodien aus weltbekannten Musicals wie „Das Phantom der Oper“, „Cats“, „Jesus Christ Superstar“ oder auch „Evita“ und „Starlight Express“.Ergänzt wird die Gala aus dem Londoner West End in der Meistersingerhalle mit farbenprächtigen Kostümen und einer aufwendige Licht-und modernster Multimedia-Technik. Für die künstlerische und musikalische Gesamtleitung sind Deborah Sasson und Jochen Sautter verantwortlich.Einfach eine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Webber“, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort als Betreff) schicken.Oder hier über den Gewinn-Button mitmachen.Einsendeschluss ist der 5. Dezember, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.