Macho-Man Peter Althof lädt zum Fight of the Night 2017

NÜRNBERG (mask/nf) Promi-Bodyguard Peter Althof lädt am 25. November wieder zu seiner legendären Kampfsport-Gala ,,Fight of the Night" – der Dinner Boxgala – ins Maritim Hotel Nürnberg ein.

Roter Samt, mondäne Lüster, blank geputzte Spiegel und Kerzen: ein perfektes Ambiente erwartet die Besucher der ,,Fight of the Night“. Auf dem Programm stehen sieben Boxkämpfe, American Food Edition mit feinsten Steaks, abwechslungsreiche Showacts, beispielsweise mit You Tuber Farid Berlin, einer Modenschau mit den Cawi-Models (Mode von Herzog Braut- und Abendmode, Kaufrausch) sowie der Laser- und Wrestling Show. In den Hauptkämpfen sind zu sehen: BDB-Fight mit Boxer Soner (Boxclub Althof), Rachid (Boxclub Althof) sowie zwei Frauen-Kickbox Kämpfen u.a. mit Lokalmatadorin Tanmara Blatter gegen Yasemin ,,The Lioness" Karabazar (Deutsche Meisterin). Durchs Programm führen Flo Kerschner und Jörg Dippold (beide N1).Eine tolle Aftershow-Party, auf der mit den Siegern der Veranstaltung und anderen Promis richtig gefeiert werden soll, wird den Abschluss der Fight-Night markieren. Stars wie Toto Torsten Heim, Firat Arslan, Thorsten Legat, Rudolf und Dagmar Wöhrl, Manuel Planella, The Officer Peter Newman Fritsch und viele weitere live und persönlich treffen – das geht nur bei Peter Althof‘s Fight of the Night.Auch dieses Mal gibt es ein Show- und Rahmenprogramm der Extraklasse, angeführt von ,,The Officer“ aus Zirndorf, der die selbst komponierte Hymne der ,,Fight of the Night“ und das ,,Mans World"-Lied live performen wird.Hier gibt es die Tickets:Kartenvorverkauf bei Provocateur Bar & Lounge, Vordere Sterngasse 22, Tel. 0911 65652125.Einlass: 17.30 Uhr, Beginn 19 Uhr, Dresscode: Abendgarderobe.