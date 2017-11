Miss Franken Classic: Tolle Überraschung für nächstes Jahr schon geplant!

NÜRNBERG (nf) - Am kommenden Freitag ist es soweit: Die neue Miss Franken Classic wird in der großen Gala-Show im Maritim Hotel gewählt. Der MarktSpiegel ist natürlich in der Jury-Riege vertreten und die 15 Teilnehmerinnen fiebern dem Abend aufgeregt entgegen! Die Show ist restlos ausverkauft, es gibt auch keine Abendkasse.

Wir verraten aber jetzt schon Neuigkeiten fürs nächste Jahr!

Profi-Models und die Bewerberinnen um den Titel ,,Miss Franken Classic" präsentieren am Freitag im Maritim Hotel auf dem Laufsteg Mode von Kaufrausch, Tazado Fashion, Wormland, Sashino Taschenkollektion, Bademode von Change, Love and Peace, Sportmode von Boobruard, Dessous von Change Lingerie und Abendmode von Herzog Braut- und Abendmode. Einer der Höhepunkte ist der Auftritt von ,,Face meets Voice", Milli Vanilli Experience by John Davis und Fabrice Morvan und natürlich, wenn die neue Miss Franken Classic 2018 am späteren Abend dann endlich gekürt wird.