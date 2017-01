Neues Faschingsprinzenpaar in Nürnberg

NÜRNBERG - Die Nürnberger Narren haben mit Andi II. und Tamara I. ein neues Faschingsprinzenpaar.

Der Festausschuss Nürnberger Fastnacht (FAN) hat somit seine Konsequenzen aus dem Kokain-Skandal um den mittlerweile in U-Haft sitzenden Prinzen Oliver I. gezogen. Für die restliche Faschingssession regieren nunmehr Tamara I. und Andi II."In großer Einigkeit" haben sich alle 17 dem FAN angeschlossenen Gesellschaften auf das neue Prinzenpaar der Nürnberger Luftflotte geeinigt, heißt es in einer kurzen Pressemitteilung.Zuvor habe man einstimmig entschieden, den nur kurz bis zu seiner Verhaftung amtierenden Prinzen Oliver I. zu entlassen. Prinzessin Assol I. hat bereits vorher ihren Rücktritt gegenüber der Versammlung erklärt. Beide sind auch im richtigen Leben ein Paar.Am Samstag, 21. Januar , werden die neuen "Regenten" der Presse vorgestellt, am selben Abend (19.11 Uhr) überreicht Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel im Rahmen der Jubiläums-Prunksitzung des Narren Clubs im Gesellschaftshaus Gartenstadt den Stadtschlüssel der Stadt Nürnberg.