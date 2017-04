NÜRNBERGER Versicherung bleibt Blauer Nacht treu: Azubis verkaufen heuer Blinkys mit neuem Motiv

Beim diesjährigen Event werden Blinkys im neuen Design angeboten: die Kaiserburg, deren Illumination traditionell einer der Höhepunkte des Kulturprogramms ist. Neu ist auch das Outfit der Verkäufer, die nicht mehr in Overalls gekleidet und mit blauer Perücke die Blinkys an Frau und Mann bringen, sondern in moderner Streetwear. Zu erkennen sind sie schon von Weitem ganz leicht an ihren leuchtenden Ballons. „Die NÜRNBERGER hat ein neues Logo und einen neuen Markenauftritt. Und so werden wir uns als Hauptsponsor auch bei der Blauen Nacht moderner präsentieren“, erläutert Vorstandschef Armin Zitzmann.Aus diesem Grund findet der gemeinsame Empfang der Stadt Nürnberg und der NÜRNBERGER Versicherung in diesem Jahr im 31. Stock des Business Towers statt. Beim lockeren Zusammensein können sich die geladenen Gäste auf die Blaue Nacht einstimmen und einen eindrucksvollen Blick auf das Stadtzentrum werfen, bevor Kulturreferentin Julia Lehner und Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly die Veranstaltung offiziell eröffnen.Bei allen Neuerungen haben drei Dinge Bestand. Die blinkenden Magneten kosten nach wie vor 3 Euro. Die fixen Verkaufsstände stehen wieder am Lorenzer Platz, am Sebalder Platz und in der Spitalgasse. Und: „Die NÜRNBERGER bleibt Hauptsponsor der Blauen Nacht“, verspricht Zitzmann.