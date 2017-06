Schlossgartenfest Erlangen 2017: Die Fotos der Ballnacht im Schlossgarten

ERLANGEN (mue/vs) - Zur großen Freude von Prof. Dr.-Ing. Joachim Hornegger war Petrus dem Schlossgartenfest, das in diesem Jahr zum 63. Male stattfindet, sichtlich gewogen: In seiner Ansprache bei herrlichem Sommerwetter konnte der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) am gestrigen Abend rund 6.500 Ballgäste begrüßen.

Ab 18.30 Uhr verbrachten Förderer und Freunde der FAU auf dem von Studierenden der Hochschule Coburg und unter Leitung von Dipl.-Ing. Nico Schäfer in einen Lichterpark verwandelten Schlossgarten einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend. Nach der musikalischen Eröffnung durch die Big Band der Universität unter der Leitung von Felix Gerhart konnte Prof. Dr. Joachim Hornegger unter anderem den Staatsminister Joachim Herrmann MdL, Staatssekretär Stefan Müller MdB, Erlangens Oberbürgermeister Dr. Florian Janik, die Landräte der Landkreise Erlangen-Höchstadt, Fürth und Forchheim sowie die Siemens-Vorstände Dr. Roland Busch, Klaus Helmrich und Dr. Ralf P. Thomas als Ehrengäste begrüßen.Zum Tanz animierten den Abend bis zum Abschluss des Schlossgartenfestes gegen 2 Uhr folgende Bands: Oldies Big Band, Reinhard Stockmann Band, Keller Mountain Blues Band, Max Barnabas und sein Revueorchester sowie das Thomas Fink Quartett. Ein Höhepunkt des Abends waren die Gesangseinlagen des beliebten und bekannten Kammersängers Heiko Reissig aus Berlin, der Highlights aus Operette und Musical auf der Bühne am Kollegienhaus zu Gehör brachte. Bereits das Feuerwerk am Hugenottenbrunnen hatte imposante Akzente gesetzt.Im Anschluss an die spektakuläre Feuershow auf der Bühne in der Mitte des Schlossgartens wurde pünktlich um Mitternacht auch wieder die traditionelle Mitternachtszeitung verteilt – Texte und Fotos wurden wie auch bereits in den Vorjahren vom MarktSpiegel als Andenken für die Gäste dieses rundum gelungenen Festes aktuell erstellt.Verantwortlich für kulinarische Genüsse ist wieder Norbert Nägel (Schloss Atzelsberg) mit seinem Team und bewährten Partnern. Für perfekte Frisuren sorgte Promi-Choiffeur Jochen Schlenkrich mit seinem Team. Auch beim Schlossgartenfest 2017 kommt der gute Zweck nicht zu kurz: Der Erlös des Lampion-Verkaufs, den der Zonta-Club Erlangen organisiert, kommt dem Förderverein „Familie und Wissenschaft e.V.“ sowie dem Verein „Förderung zur Internationalisierung speziell für die Studienorientierung für Geflüchtete“ an der FAU zugute.