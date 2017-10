Street Food Szene trifft sich wieder in Nürnberg

Key Note: TV- & Sternekoch Christian Henze über modernen Lifestyle und aktuelle Ernährungstrends – Street Food Market ab 17 Uhr

NÜRNBERG (pm/nf) - Am 16. November 2017 trifft sich die deutschsprachige Street Food Szene im Messezentrum Nürnberg. Hochkarätige Fachvorträge, namhafte Branchenvertreter und offene Diskussionsrunden machen dieses Gipfeltreffen zum einmaligen Meet & Greet der Szene. Aktive Streetfoodler und Foodtrucker treffen sich zum ersten SFC Summit, bei dem Wissensvermittlung, Austausch und Vernetzung im Mittelpunkt stehen. Neben dem umfassenden Rahmenprogramm werden in einem Intensiv-Workshop diejenigen fit gemacht, die ein Street Food Business aufbauen möchten. Durch den Tag begleiten die Moderatorin Stefanie Schmidts und Klaus Peter Wünsch von Foodtrucks Deutschland (FTD).Den Abschluss bildet der öffentliche SFC Street Food Market auf dem Messevorplatz, zu dem wie in den Jahren zuvor alle Streetfood-Liebhaber eingeladen sind.