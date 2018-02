Zehn Karten für das Konzert der Shanty-Rocker "Santiano" in Nürnberg zu gewinnen

NÜRNBERG - Santiano, die derzeit erfolgreichste deutsche Band kommt am 15. März in die Arena Nürnberger Versicherung. Und wir verlosen für das Konzertereignis in Nürnberg fünf mal zwei Karten.

Die gestandenen, wind- und wettergegerbten Musiker aus dem Hohen Norden wirft nichts um - im Gegenteil. Sie trotzen jedem Sturm und segeln derzeit auf einer riesigen Erfolgswelle. Im Herbst 2017 erst wurden Santiano mit 7-fach Gold und 3-fach Platin für ihr Album „Von Liebe Tod und Freiheit“ geehrt. Und auch das aktuelle Album „Im Auge des Sturms“ hält sich seit nunmehr 15 Wochen in den Top Ten der Charts, zwei Wochen davon auf Position Eins.Die zupackende Mischung aus Seemannsliedern, Folk, Rock und Pop kommt bei den Fans ebenso an wie die kernige Bühnenshow. Die Mannschaft um Bandchef Björn Both fegt wie ein Nordseesturm über die Bühne, durchbricht souverän die größten Wellen bis die Shanty-Gischt auch die letzten Reihen der Halle erreicht. Santiano singen von Liebe, Freiheit, echter FreundschaftEine Postkarte an MarktSpiegel, Kennwort „Santiano“, Burgschmiestraße 2-4, 90419 Nürnberg oder ene E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kenwort als Betreff) senden.Oder ganz einfach hier über den Gewinn-Button teilnehmen.Einsendeschluss ist der 15. Februar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.