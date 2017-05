Zusammen mit dem Marktspiegel-Team beim B2Run starten

17.500 Teilnehmer aus 650 Unternehmen, die zusammen geschätzt 112.000 Kilometer zurücklegen – der B2Run Nürnberg ist für viele Freizeit- und Profiläufer aus der gesamten Metropolregion mittlerweile ein echter Pflichttermin im Jahreskalender. Am 25. Juli 2017 geht es bereits in die siebte Runde der beliebten Firmenveranstaltung.Ab 18 Uhr (MarktSpiegel-Startzeit ist 19.20 Uhr) starten die Läufer auf eine Strecke von insgesamt 6,4 Kilometern Länge. Von der Zeppelin-Tribüne (Startpunkt) führt die Route weiter um den großen Dutzendteich über die Große Straße bis hin zum kleinen Dutzendteich. Am Ende werden die Mühen mit einem Einlauf ins stimmungsvolle Nürnberger Stadion belohnt. Dabei ist die Distanz für Laufeinsteiger genauso gut geeignet und machbar wie für geübte Läufer.Mit einer Teilnahme am B2Run Nürnberg können Unternehmen den Teamgeist und die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern. Die Veranstaltung ist zudem die ideale Gelegenheit, gemeinsam mit den Kollegen Sport zu treiben und sie auch einmal abseits von Bürotisch und Kaffeetasse kennenzulernen. Beim Zieleinlauf ist nach der körperlichen Aktivität für kühle Erfrischung gesorgt: Im letzten Jahr wurden geschätzt 26.250 Liter Flüssigkeit an die Läufer ausgegeben. Eine Live-Band mobilisiert im Stadion noch einmal die letzten Kräfte der Teilnehmer und sorgt bei der anschließenden After-Run-Party für die richtige Stimmung. Und wer nicht mitläuft, ist herzlich eingeladen, die Kollegen am Straßenrand anzufeuern oder sie im Stadion in Empfang zu nehmen.Der MarktSpiegel wird dieses Jahr wieder mit einem eigenen Team am Start gehen! Zusammen möchten wir einen sportlich-lockeren Abend genießen – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, hätten wir gerne mit dabei! Sie möchten auch einmal die ausgelassene Stimmung am B2Run Nürnberg miterleben, Ihren inneren Schweinehund überwinden und die 6,4 Kilometer gemeinsam mit uns meistern?Machen Sie mit bei unserer Startplatzverlosung und gehen mit dem Marktspiegel-Team auf die Strecke. Wir verlosen unter allen Einsendungen 10 mal 2 Startplätze!Schicken Sie einfach eine Postkarte mit dem Kennwort „B2Run“ an den Marktspiegel, Burgschmietstraße 2-4, 90419 Nürnberg oder eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „B2Run“ als Betreff). Einsendeschluss ist der 31. Mai 2017. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.Oder Sie machen gleich hier online mit!