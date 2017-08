Einladung zum StUB-Forum

ERLANGEN / REGION (pm/mue) - In den kommenden Tagen werden zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach Post von ihren Bürgermeistern erhalten. Sie werden eingeladen, sich im Dialog-Forum zur Stadt-Umland-Bahn (StUB) einzubringen. Das Forum soll den gesamten Planungs- und Bauprozess der Stadt-Umland-Bahn konstruktiv begleiten und beginnt mit einer Auftaktveranstaltung am 18. Dezember in Herzogenaurach. Dort soll das Projekt zunächst vorgestellt und der weitere Ablauf miteinander besprochen werden. Neben den eingeladenen Bürgerinnen und Bürgern werden auch Vertreter von Verbänden und Kammern sowie die Oberbürgermeister bzw. Ersten Bürgermeister der drei Städte Mitglieder des Forums sein.